WhatsApp: menzioni negli stati per le chat di gruppo

WhatsApp sta attualmente testando una nuova funzionalità che consente di menzionare le chat di gruppo negli aggiornamenti di stato. Al momento si tratta di una novità attiva nell’ultima versione beta dell’app per dispositivi Android, ma se tutto andrà per il verso giusto verrà ben presto diffusa su larga scala.

WhatsApp: nuova funzione per menzionare le chat di gruppo negli stati

Da tenere presente che in precedenza WhatsApp aveva già iniziato a testare una funzione per permettere di menzionare i contatti negli aggiornamenti di stato, pertanto menzionare le chat di gruppo può essere visto come un’espansione di tale funzione. Quando un contatto viene menzionato, riceve una notifica e un messaggio nella tua chat con loro.

Con la possibilità di menzionare le chat di gruppo in un aggiornamento di stato, dunque, diventa possibile notificare interi gruppi in un unico passaggio, senza dover menzionare ogni partecipante individualmente, cosa che risulta essere particolarmente utile visto che c’è un limite di cinque singoli contatti menzionati in ogni aggiornamento di stato.

La chat di gruppo che viene menzionata riceverà un messaggio sulla menzione nella conversazione stessa. Inoltre, tutti i membri del gruppo riceveranno una notifica al riguardo, ad eccezione di coloro che hanno precedentemente disattivato la chat di gruppo.

Un aggiornamento di stato che menziona una chat di gruppo sarà automaticamente reso visibile a tutti i membri di quel gruppo, indipendentemente dalle configurazioni sulla privacy.

Per il momento, però, non è chiaro se ci saranno restrizioni riguardo la possibilità di menzionare le chat di gruppo negli aggiornamenti di stato, ad esempio se ci saranno limiti al numero massimo di partecipanti che un gruppo può avere per essere idoneo per le menzioni, ad esempio.