WhatsApp: da oggi i messaggi effimeri possono essere salvati

Anticipata ancora lo scorso febbraio, la funzionalità per salvare i messaggi effimeri su WhatsApp è finalmente arrivata. Mark Zuckerberg nella mattina di oggi, 21 aprile 2023, ha annunciato la modifica a una delle feature più utilizzate del suo servizio di messaggistica, grazie alla quale i destinatari dei messaggi a scomparsa potranno scegliere se conservarlo o meno. Lo stesso fondatore di Facebook lo definisce un “superpotere del mittente”, ma vediamo il motivo.

WhatsApp permette il salvataggio dei messaggi effimeri

L’aggiustamento di questa funzionalità è semplice ed efficace: i destinatari, come vedete nell’immagine sottostante offerta dallo stesso Zuckerberg, potranno selezionare un messaggio destinato a scomparire e premere sul pulsante del segnalibro, manifestando al mittente la volontà di salvarlo. Dopodiché, il mittente avrà la possibilità di “porre il veto” al tentativo di salvataggio e scegliere se farlo effettivamente scomparire, o acconsentire al volere del destinatario.

In poche parole, tutti i partecipanti alla conversazione avranno gli stessi controlli sui messaggi effimeri salvati, in maniera tale che la loro preservazione non possa avvenire senza l’autorizzazione dell’insieme di membri delle chat, comprese quelle di gruppo.

La funzionalità è dunque in fase di distribuzione globale e arriverà su tutti gli smartphone nel corso delle prossime settimane, a partire dalla giornata odierna.

Nel frattempo, all’interno dell’ultima beta di WhatsApp per Android è arrivata una modifica importante all’interfaccia della tastiera.