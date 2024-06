WhatsApp: un messaggio promette guadagni folli su Instagram

Una nuova truffa sta “spopolando” su WhatsApp aggiungendo utenti ignari di tutto in un gruppo chiamato “Gruppo fortunato di Instagram“. Tutto nasce da un messaggio che promette guadagni facili. Chi non vorrebbe svoltare la propria vita lavorativa guadagnando di più o arrotondando facendo poco? Ecco l’esca utilizzata da questi cybercriminali che se le inventano tutte per aggirare utenti inesperti o con difficoltà economiche.

Non bastava già la truffa ai genitori su WhatsApp! Ora anche una proposta lavorativa mette in pericolo un numero indefinito di persone che potrebbero cadere nella trappola dai viscidi tentacoli. Il problema è che una volta concesso dati personali e dettagli di pagamento il gioco è fatto e non si può più tornare indietro. Ecco perché è importantissimo riconoscere questi raggiri. Ecco il messaggio incriminato:

Benvenuti nel gruppo di promozione di Instagram. I membri invitati al gruppo sono tutti fortunati selezionati da Instagram. Hanno tutti diritto a ricevere premi in denaro. In base ai requisiti, i partecipanti possono ricevere premi giornalieri che vanno da 60 a 300 euro se completano i requisiti.

WhatsApp: cosa succede se cedi al messaggio che promette guadagni su Instagram

Probabilmente ti starai chiedendo cosa succede in caso dovessi concedere fiducia al messaggio del “Gruppo fortunato di Instagram” su WhatsApp. I cybercriminali hanno creato tutto nei minimi dettagli. Accettando la proposta lavorativa, apparentemente molto vantaggiosa, vieni indirizzato a Telegram dove un bot con frasi e risposte automatizzate ti istruisce sull’incarico e ti fa svolgere dei compiti che in realtà non porteranno ad alcun guadagno.

Una volta completato l’incarico, ti verranno chiesti i dati della tua carta di credito e/o del tuo conto corrente per poterti accreditare le somme guadagnate. Ovviamente non ti arriverà nulla. Al contrario, ti verranno prelevati dei soldi dal tuo conto corrente e/o dalla tua carta di pagamento.

Proteggiti da questa truffa e da altri tipi di raggiri non cadendo nella trappola delle proposte “troppo belle per essere vere”. Inoltre, alle impostazioni di WhatsApp, seleziona l’opzione che permette solo ai tuoi contatti di aggiungerti a un gruppo.