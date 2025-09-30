WhatsApp: modalità incognito per Meta AI

Nei mesi scorsi è stata lanciata la funzionalità che permette a Meta AI di ricordare tutto, tenendo conto delle informazioni elaborate durante gli scambi, per fornire risposte pertinenti e accurate (pur sollevando legittimi dubbi sulla tutela della privacy): la versione del chatbot accessibile da WhatsApp sta per accogliere invece la modalità Incognito che fa esattamente l’opposto. Un po’ come avviene sui browser, permetterà di interagire con l’intelligenza artificiale senza lasciare traccia di quanto scritto, dando vita a chiacchierate temporanee, eliminate automaticamente una volta concluse.

Modalità Incognito per Meta AI in WhatsApp

La fonte del rumor è la redazione di WABetaInfo, che ha pubblicato gli screenshot allegati qui sotto. Quando l’utente sta per iniziare una nuova conversazione con l’AI può scegliere l’opzione “Modalità Incognito”. Nella seconda immagine, quella di destra, sono illustrate le sue caratteristiche: niente personalizzazione (i messaggi non saranno utilizzati per migliorare l’AI o l’esperienza fornita), niente cronologia (i messaggi saranno cancellati all’uscita) e niente memoria (le informazioni condivise non saranno aggiunte alla memoria).

Al momento la funzionalità è in fase di test, scovata all’interno della versione beta 2.25.11.13 su Android. Come sempre accade in questi casi, sarà necessario raccogliere e analizzare i feedback degli utenti prima di arrivare alla distribuzione su larga scala, eventualmente intervenendo sui bug riscontrati. Non è possibile definire una tempistica per il rilascio.

La questione legata alla fiducia è di fondamentale importanza per gli scambi con l’intelligenza artificiale. Proprio per questo, una novità come la modalità Incognito, che punta tutto sulla privacy e sulla riservatezza, potrebbe avvicinare molti allo strumento.