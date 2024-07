WhatsApp: i nomi utente al posto dei numeri di telefono

WhatsApp sta lavorando (già da diverso tempo in realtà) a una nuova funzione che permetterà di creare un nome utente unico direttamente dal client web. Così facendo, gli utenti avranno la possibilità di personalizzare i propri profili e connettersi con gli altri in modo più privato, senza dover necessariamente condividere il proprio numero di telefono.

Una nuova interfaccia per una migliore esperienza utente

Secondo quanto scoperto dal sito WABetaInfo, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo ma sta facendo progressi. WhatsApp sta, infatti, perfezionando l’interfaccia utente di questa feature, come dimostra uno screenshot condiviso da WABetaInfo. Si vede che è presente un’opzione dedicata per configurare il proprio nome utente personalizzato. Questo dimostra l’impegno di WhatsApp nel rendere l’esperienza utente più fluida e intuitiva quando sarà effettivamente possibile creare un nome utente in sostituzione del numero di telefono.

Nomi utente univoci per evitare confusione

A differenza di altre piattaforme come Discord, dove gli utenti possono avere nomi utente identici con l’aggiunta di un tag (ad esempio Tiziana#21), su WhatsApp i nomi utente saranno univoci. Ciò vuol dire che due utenti non potranno avere lo stesso nome utente, poiché non saranno presenti tag o altri elementi per distinguere nomi utente uguali.

Per assicurarsi di poter avere il nome utente desiderato, durante la configurazione gli utenti dovranno verificarne la disponibilità. Se il nome scelto non è già stato preso da un altro utente, allora potrà essere impostato come identificativo unico. In questo modo WhatsApp eviterà duplicati e confusione dovuta a nomi utente identici. Ogni utente potrà avere un nome utente personalizzato che lo distinguerà dagli altri sulla piattaforma in modo inequivocabile.

Maggiore controllo sulla privacy

Una volta impostato il nome utente, solo chi conosce il nome utente o il numero di telefono potrà contattare l’utente su WhatsApp, aggiungendo un livello di controllo su chi può iniziare le conversazioni e proteggendo ulteriormente le informazioni personali. Tuttavia, le persone che hanno già il numero di telefono dell’utente saranno comunque in grado di trovarlo su WhatsApp, garantendo che i contatti esistenti o le persone di fiducia possano continuare a raggiungerlo utilizzando il metodo predefinito.

Quando arriverà la funzione dei nomi utente su WhatsApp?

Nonostante WhatsApp stia lavorando da tempo all’introduzione di questa funzione, e al momento sia ancora in fase di sviluppo, lo screenshot condiviso da WABetaInfo lascia ben sperare che il rilascio ufficiale avvenga in un futuro aggiornamento dell’app non troppo lontano.