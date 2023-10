WhatsApp per Windows: chat con numeri sconosciuti

Un nuovo aggiornamento beta di WhatsApp per Windows introduce una nuova funzione che permette di avviare chat con numeri di telefono non salvati nella rubrica. Si tratta di una funzione che al momento è disponibile solo per alcuni utenti che partecipano al programma beta, ma che dovrebbe essere rilasciata a un pubblico più ampio in futuro.

La nuova funzione ha lo scopo di fornire agli utenti i seguenti vantaggi:

Comodità : si può chattare con qualcuno senza dover salvare il suo numero di telefono nell’elenco dei contatti, il che è utile se si intende chattare con lui solo occasionalmente.

: si può chattare con qualcuno senza dover salvare il suo numero di telefono nell’elenco dei contatti, il che è utile se si intende chattare con lui solo occasionalmente. Privacy : si può chattare con qualcuno che non si conosce bene senza dover salvare il suo numero di telefono nell’elenco dei contatti. Questa funzione permette di avere più privacy e controllo sulla lista dei contatti.

: si può chattare con qualcuno che non si conosce bene senza dover salvare il suo numero di telefono nell’elenco dei contatti. Questa funzione permette di avere più privacy e controllo sulla lista dei contatti. Sicurezza: si può chattare con qualcuno di cui non si è sicuri o che potrebbe essere un truffatore senza dovergli dare il proprio numero di telefono.

Come chattare con numeri di telefono sconosciuti?

Per utilizzare questa funzione, basta aprire la schermata “Nuova chat” di WhatsApp e toccare l’opzione “Numero di telefono”. Quindi, inserire il numero di telefono della persona con cui si vuole chattare e fare tap su “Avanti”. WhatsApp creerà una nuova chat con la persona specificata e si potrà iniziare a chattare come al solito.

Questa funzione rappresenta una novità apprezzata per WhatsApp per Windows, poiché facilita la chat con persone che non fanno parte dell’elenco dei contatti. Può risultare utile per diversi scopi, come ad esempio:

Chattare con gli autisti delle consegne, per comunicare eventuali problemi o richieste particolari riguardanti l’ordine.

Chattare con i rappresentanti dell’assistenza clienti, per ricevere supporto o informazioni su un prodotto o un servizio.

Chattare con persone appena conosciute, per approfondire la conoscenza o scambiare opinioni senza dover condividere il proprio numero di telefono.

Come promemoria, questa funzione è disponibile anche per i telefoni Android e iOS tramite la scheda Chat > pulsante Avvia nuova chat > inserire il numero di telefono nella barra di ricerca.

Come si fa a sapere se si è idonei?

Per verificare se questa funzione è disponibile, basta aprire la schermata “Nuova chat” di WhatsApp per Windows e cercare l’opzione “Numero di telefono”. Se si vede questa opzione, allora si è idonei a utilizzare la funzione.

Per accedere alla versione beta di WhatsApp, è possibile scaricarla tramite il link qui o utilizzare una carta SIM secondaria per chattare in modo anonimo. Infatti, La popolare app di messaggistica istantanea ha recentemente introdotto una funzione che permette di usare più numeri di telefono su un solo account WhatsApp.