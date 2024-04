WhatsApp permette di allegare messaggi alle note

Gli sviluppatori di WhatsApp sono particolarmente attivi in questo periodo, o almeno così pare visto che di giorno in giorno vengono fatte nuove aggiunte alla tanto amta app di messaggistica. Infatti, dopo l’implementazione della barra laterale per la versione Web e dei filtri per delle chat su mobile, è stata aggiunta la possibilità di allegare alle note uno o più messaggi scambiati in una conversazione.

WhatsApp: arriva la funzione per allegare messaggi alle note

Si tratta di una soluzione che torna indubbiamente molto utile per le aziende, tramite cui queste possono alleggerire e sveltire le operazioni da compiere, evitando di dover fare noiosi copia e incolla.

La possibilità di allegare un messaggio alle note viene resa disponibile tra le opzioni del messaggio stesso. Insieme alle solite voci visibili dopo aver selezionato un messaggio, ci sarà quindi anche l’opzione “Add to Note” (“Aggiungi alla nota”, in Italiano).

Da tenere presente che l’altro utente o gli altri utenti in conversazione non saranno avvisati quando un messaggio viene aggiunto alle note, il che garantisce privacy e discrezione nella gestione delle informazioni.

La novità, è bene precisarlo, non è ancora stata implementata per tutti gli utenti in via ufficiale, ma si tratta di un’aggiunta disponibile nella versione 2.24.9.12 beta di WhatsApp per dispositivi Android, pertanto dovrebbe venire diffusa su larga scala solo in un secondo momento e non è escluso che possano venire apportate delle modifiche. Inizialmente, poi, non sarà disponibile per gli utenti standard di WhatsApp, ma si rivolgerà soltanto ed esclusivamente agli utenti business.