WhatsApp permetterà di silenziare le chiamate da sconosciuti

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android è stata rilavata una nuova funzione nascosta nel codice, per cui non ancora accessibile dagli iscritti al programma di beta testing, che consente agli utenti di silenziare le telefonate da parte di numeri sconosciuti mantenendone però traccia nel centro notifiche e nella lista delle ultime chiamate.

WhatsApp: chiamate silenziate per i contatti non noti

A rendere nota la cosa è stato, come di consueto quando si parla di novità relative alle future caratteristiche di WhatsApp, il team di WABetaInfo. Sulla base delle informazioni fornite, dunque, gli utenti potranno usufruire della feature descritta poc’anzi, ma non risulterà attiva di default, ciascuno sarà libero di scegliere, intervenendo dalle impostazioni di WhatsApp, se sfruttarla oppure no.

La funzione, date le sue caratteristiche, andrà quindi a rivelarsi particolarmente utile per evitare di doversi interfaccia con eventuali scocciatori e pure per ridurre all’osso il rischio di spam.

Al momento, è tuttavia bene tenerlo presente, la feature è in fase di sviluppo, ma dovrebbe venire rilasciata a stretto giro in una prossima versione beta di WhatsApp. Per quel che concerne, invece, lo sviluppo per iOS, attualmente non sono disponibili informazioni al riguardo.

Ultimamente, a quanto pare, il team di WhatsApp si sta dando decisamente un gran da fare per introdurre nuove funzionalità. Nei giorni scorsi, ad esempio, sempre nella versione beta di Android della celebre applicazione di messaggistica è stata individuata una nuova opzione per la creazione e l’uso delle newsletter, mentre in quella per iOS la possibilità di creare sticker direttamente dall’app.