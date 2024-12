WhatsApp: regolazione della velocità video anche su Android

A ottobre scorso, su WhatsApp per iPhone ha fatto capolino una nuova funzione utile per regolare la velocità di riproduzione dei video, rendendo più facile visualizzare i contenuti in modo efficiente e adattare l’esperienza visiva alle singole esigenze e ora, a quanto pare, la feature è fruibile anche per gli utenti Android.

WhatsApp: controllo della velocità dei video su Android

Con l’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android, la relase 2.24.26.20, disponibile sul Google Play Store, è stato infatti scoperto è stata implementata una funzione per gestire la velocità di riproduzione durante la visualizzazione di un video.

Il nuovo controllo della velocità di riproduzione è situato accanto alla barra di avanzamento del video, garantendo un facile accesso per gli utenti durante la visione dei contenuti. Questo pulsante consente agli utenti di cambiare velocità rapidamente senza interrompere la loro esperienza visiva. Ci sono tre livelli di velocità di riproduzione disponibili: normale, 1,5x e 2,0x.

Ad esempio, gli utenti che guardano un tutorial o una lunga presentazione potrebbero trovare utile aumentare la velocità a 1,5x o 2,0x, andando in tal modo a risparmiare tempo pur comprendendo tutte le informazioni essenziali. Allo stesso modo, quando si visualizza un video con contenuti che progrediscono lentamente, la possibilità di accelerarlo può rendere l’esperienza più coinvolgente ed efficiente. Di contro, gli utenti potrebbero preferire usufruire della velocità normale per i video che richiedono maggiore attenzione.

Da tenere presente che la novità è al momento accessibile solo ad alcuni beta tester, ma nelle prossime settimane verrà implementa nella versione stabile dell’app e sarà accessibile a tutti gli utenti.