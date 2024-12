Da Sinner a Mango: le voci più lette su Wikipedia nel 2024

Siamo ormai quasi giunti a fine anno e, come sempre accade in questo periodo, è tempo di statistiche e di resoconti a proposito dei dodici mesi che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle. Dopo aver visto cosa abbiamo cercato su Google nel corso del 2024, ecco quali sono le voci più lette su Wikipedia da gennaio in poi. Alcune non erano difficili da pronosticare, altre invece possono essere considerate delle sorprese.

Wikipedia: cosa abbiamo letto nel 2024?

Ciò che balza subito all’occhio è la massiccia presenza di personaggi, società e argomenti legati al mondo dello sport e dello spettacolo. Riportiamo di seguito la Top 10 che ci è stata comunicata direttamente da Wikimedia Italia, l’associazione che sostiene l’enciclopedia online.

Jannik Sinner (5.023.355 visite); Società Sportiva Calcio Napoli (2.863.957 visite); Rai (2.400.763 visite); Facebook (2.280.076 visite); Italia (2.018.285 visite); Mango, cantante (1.941.212 visite); Angelina Mango (1.870.711 visite); Campionato europeo di calcio 2024 (1.781.970 visite); Omicidio di Elisa Claps (1.696.558 visite); Povere creature! (1.694.016 visite).

Il primato assoluto del campione altoatesino (oltre il doppio delle visite rispetto a quelle della seconda posizione) è l’ennesima testimonianza di un interesse rinnovato nei confronti del tennis. Tra le altre voci, sembra reggere quasi stoicamente Facebook, nonostante il social network di Meta non stia certo attraversando un momento d’oro, declassato dall’ascesa di piattaforme concorrenti come TikTok, soprattutto tra le preferenze dei più giovani.

Ad aver catalizzato l’attenzione degli italiani attivi su Wikipedia sono stati poi il Festival di Sanremo e gli europei di calcio. Molti si sono rivolti alla risorsa anche per approfondire la conoscenza dei contenuti multimediali in streaming (all’omicidio di Elisa Claps è stata dedicata una serie) e delle uscite cinematografiche (come nel caso della pellicola di Yorgos Lanthimos).

L’enciclopedia, nata nel 2001, oggi registra 20 miliardi di pagine visualizzate al mese e 55 milioni di voci scritte dagli utenti a livello globale. Un enorme archivio di conoscenza condivisa e liberamente accessibile da chiunque.