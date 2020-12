Per la prima volta Microsoft fa esplicito riferimento a 21H1, il prossimo feature update per Windows 10. La conferma arriva sotto forma di un documento comparso online (link a fondo articolo) e relativo alle suite di cifratura, più nel dettaglio al supporto per TLS 1.3.

Il feature update Windows 10 21H1

Difficile al momento ipotizzare quali saranno le nuove funzionalità introdotte dall’aggiornamento. Stando alle indiscrezioni circolate di recente potrebbero esserci la Dark Mode per i risultati mostrati da Windows Search e l’integrazione di DNS-over-HTTPS (in fase di test da maggio). Quest’ultima pare sarà disabilitata di default, ma attivabile dall’utente semplicemente agendo su un’impostazione.

L’update 21H1 per Windows 10 dovrebbe essere oggetto di un’anteprima a partire dai mesi di gennaio o febbraio coinvolgendo come sempre gli Insider, presumibilmente con l’arrivo della Build 19043. Il lancio della versione definitiva è invece atteso per maggio.

Sarà un 2021 di novità per la piattaforma di Redmond se si considera il debutto dell’edizione 10X inizialmente pianificata come base software ottimizzata per dual screen e dispositivi pieghevoli, ma che verrà invece offerta in un primo momento sui laptop. È ipotizzabile che Microsoft abbia scelto questa strategia per entrare in diretta competizione con Chrome OS e con la linea Chromebook, l’unica in grado di crescere all’interno del mercato PC in quest’ultimo periodo di crisi globale.