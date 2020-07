Windows 10: il nuovo menu Start agli Insider

Nonostante l’aggiornamento 20H2 di Windows 10 previsto per l’autunno non dovrebbe rappresentare un major update, bensì un pacchetto contenente perlopiù bugfix e miglioramenti per la stabilità del sistema operativo, potrebbe portare con sé una novità legata all’interfaccia della piattaforma: il nuovo menu Start anticipato da Microsoft a inizio luglio.

Windows 10: il nuovo menu Start nella build di anteprima

Un indizio in questa direzione è giunto nel fine settimana con il rilascio della build di anteprima 19042.421 agli Insider. Come riportato anche sul blog ufficiale (link a fondo articolo), tra i cambiamenti c’è il restyling della componente. Di seguito un’animazione utile per capire come cambia il design adottando un aspetto più coerente con quello che caratterizza il resto dell’interfaccia e tinte uniformi per gli sfondi di icone e Live Tile.

Non è dunque da escludere che il lancio possa avvenire già entro l’anno e non solo nella primavera del 2021 con l’arrivo del pacchetto 21H1 già noto internamente agli addetti ai lavori con il nome in codice Iron.

Altri cambiamenti introdotti dalla build di Windows 10 sono quelli descritti nelle ultime settimane per lo switch tra applicazioni e schede aperte in Edge sfruttando la combinazione di tasti Alt+Tab, maggiori possibilità di personalizzazione per la barra delle applicazioni, una modalità inedita e meno invasiva per la gestione delle notifiche provenienti dal browser, passi in avanti per quanto riguarda il passaggio dall’interfaccia tablet a quella desktop per i dispositivi 2-in-1 e altro ancora. Il changelog si completa poi con l’immancabile carrellata di bugfix.