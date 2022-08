Windows 10 22H2: disponibile la Release Preview

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Windows 10 22H2 per gli utenti iscritti al canale Release Preview del Windows Insider Program for Business. Questa versione preliminare non dovrebbe essere molto differente da quella che l’azienda di Redmond rilascerà per tutti entro fine anno. Ricordiamo che il supporto terminerà il 14 ottobre 2025. È quindi consigliato l’upgrade a Windows 11, se il computer soddisfa i requisiti minimi.

Windows 10 22H2: build per aziende

La build 19045.1865 (KB5015878) di Windows 10 22H2 è la prima per il canale Release Preview. Come già accaduto con le precedenti “major release”, Microsoft permette alle aziende di verificare la compatibilità con i dispositivi usati dai dipendenti. L’obiettivo è ricevere feedback su eventuali bug da correggere prima della distribuzione ufficiale. Ai computer iscritti al programma Insider for Business verrà automaticamente offerto Windows 10 22H2 come aggiornamento opzionale.

Microsoft spiega che la build include una serie di funzionalità aziendali. I dettagli verranno divulgati nei prossimi mesi. Non si prevedono invece novità di rilievo per gli utenti consumer (forse la funzionalità Search Highlights introdotta su Windows 11), oltre a tutte le patch di sicurezza (e non) rilasciate finora.

Presto la build 19045.1865 sarà disponibile per tutti gli iscritti al programma Windows Insider. Chi preferisce effettuare un’installazione pulita può scaricare l’immagine ISO della build 19045.1826. La build 19045.1865 sarà disponibile tramite Windows Update.

Come detto, il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Ciò significa che Microsoft dovrebbe rilasciare le versioni 23H2 e 24H2, se non cambierà l’attuale cadenza di rilascio annuale.

