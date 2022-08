Windows 10 22H2 con qualche nuova funzionalità

A differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, in occasione del rilascio della prima versione di preview posta nelle mani degli Insider, l’aggiornamento 22H2 per Windows 10 non sarà privo di nuove funzionalità. Lo ha reso noto il gruppo di Redmond, con un update al post sul blog ufficiale che recita quanto segue.

La versione 22H2 di Windows 10 ha un set di funzionalità mirate e Microsoft condividerà maggiori dettagli a proposito più avanti nel corso dell’anno.

Quali nuove funzionalità per Windows 10 22H2?

Per saperne di più sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft, ma è possibile formulare qualche ipotesi. Una delle caratteristiche che quasi certamente troveranno posto nel pacchetto è quella che risponde al nome di Search Highlight, già vista in azione sul successore Windows 11 a partire dai mesi scorsi (con l’arrivo di KB5014668). Ha il compito di mettere in evidenza eventi o avvenimenti importanti legati alla giornata, come nel caso dell’Earth Day che si celebra in aprile. Il suo aspetto è quello visibile nello screenshot qui sotto.

L’arrivo del pacchetto 22H2 per Windows 10 è atteso per l’autunno. Di certo non porterà con sé stravolgimenti per la piattaforma, come già avvenuto anche a fine 2021 con l’esordio di 21H2 (November 2021 Update), il cui changelog era tutt’altro che corposo. Come noto, gli sforzi del gruppo di Redmond sono concentrati ormai da tempo su Windows 11, che a inizio ottobre celebrerà il suo primo anno di disponibilità. Il predecessore W10 riceverà comunque il supporto ufficiale da parte della software almeno fino al 2025.

Le licenze ufficiali per l’installazione di W11 sono disponibili anche su Amazon per le versioni Home e Pro. Quest’ultima include la crittografia BitLocker per proteggere i dispositivi e i dati in essi contenuti in caso di furto o smarrimento.

