Windows 10 build 21382: supporto HDR per Photoshop

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 21382 di Windows 10 per gli iscritti al canale Dev del programma Windows Insider. La principale novità inclusa in questa versione preliminare del sistema operativo (che gli utenti troveranno in Windows 10 21H2) è il supporto HDR per le applicazioni con gestione del colore, come Photoshop. L’azienda di Redmond ha confermato anche la presenza di un bug introdotto con la patch KB5003173.

Windows 10 migliora la qualità delle immagini

In Windows 10 20H2 e nelle precedenti versioni, le cosiddette “color managed apps” sono limitate all’uso della gamma colore sRGB. A partire da Windows 21H2 (noto anche come Sun Valley Update), gli utenti potranno sfruttare al massimo i monitor con supporto HDR, scegliendo il profilo colore ICC (International Color Consortium) per alcune app, tra cui Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic e CorelDraw.

La funzionalità non sarà attivata automaticamente, ma è opzionale. Per avere una maggiore accuratezza cromatica e accedere alla gamma completa del display HDR è necessario cliccare con il pulsante destro del mouse sull’icona dell’applicazione, cliccare su Proprietà e quindi sulla scheda Compatibilità. Nella sezione Impostazioni deve essere selezionata la voce “Use legacy display ICC color management“.

La build 21382 include altre novità minori, come l’aggiornamento della tastiera touch per utilizzare il nuovo font Segoe UI Variable.

Per la distribuzione di Windows 10 21H2 si dovrà attendere l’autunno. Da martedì scorso è invece disponibile la patch cumulativa KB5003173 per Windows 10 20H2 e 2004. Puntuali come le tasse sono arrivati i primi bug. Uno di essi, confermato da Microsoft, riguarda il peggioramento della qualità audio 5.1 Dolby Digital in alcune app. In attesa del fix è possibile scegliere una delle opzioni visibili, cliccando la voce Audio spaziale (Disattivato) nel menu contestuale associato all’icona dell’altoparlante nell’area delle notifiche.