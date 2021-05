Windows 10, Notizie e Interessi: come personalizzarlo o disattivarlo

In questi giorni, molti degli utenti in possesso di un computer con Windows 10 stanno vedendo comparire nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia una nuova icona: è quella relativa a Notizie e Interessi, aggiunta avvistata in anteprima nelle scorse settimane e ora in fase di distribuzione con il Patch Tuesday di maggio. Vediamo di cosa si tratta e, se lo si desidera, in che modo disattivarla.

Notizie e Interessi è la novità di Windows 10

La funzionalità (in inglese News and Interests) si palesa sotto forma di “icona” o “testo e icona” sul lato destro della barra delle applicazioni, mostrando alcune informazioni di base sulle condizioni meteo della località in cui ci si trova o di un altro luogo specificato.

È sufficiente un click per espanderla, così da mostrare un box contenente notizie, ulteriori dettagli sul meteo, l’andamento dei titoli azionari, i risultati dei match sportivi e altro ancora. Non mancano le possibilità di personalizzazione.

Selezionando “Gestisci interessi” si viene indirizzati alla pagina di MSN all’interno della quale selezionare le categorie di news da seguire (“Ultime notizie”, “Italia”, “Politica”, “Mondo”, “Tech e Scienza” ecc.), mentre con un click sui tre puntini si accede al menu con dettagli su account, privacy, lingua e suggerimenti.

Chi non apprezza la novità o più semplicemente desidera disattivarla (scelta comprensibile in un’era segnata dall’infodemia) non deve far altro che premere sulla barra delle applicazioni con il tasto destro del mouse, selezionare “Notizie e Interessi” e infine su “Disattiva”: et voilà, tutto scomparso. Per attivarla nuovamente seguire gli stessi passaggi, scegliendo però “Mostra icona e testo” oppure “Mostra solo icone”.

Come sottolineato da Microsoft, il rollout della funzionalità è graduale e dovrebbe arrivare a interessare tutti entro le prossime settimane. Ricordiamo che a breve il sistema operativo Windows 10 riceverà anche il primo aggiornamento semestrale, nome in codice 21H1 o May 2021 Update, non esattamente un pacchetto corposo: per il restyling dell’interfaccia noto come Sun Valley bisognerà attendere il prossimo autunno.