Windows 10: il Patch Tuesday di maggio 2021 è in download

Preparate i PC (e incrociate le dita): è tempo di aggiornare Windows 10. Come atteso, nella serata di ieri Microsoft ha dato il via al rilascio del Patch Tuesday di maggio. È possibile lanciare il processo di installazione direttamente da Windows Update oppure eseguire il download manuale passando dal Microsoft Update Catalog.

Windows 10: KB5003173 è il Patch Tuesday di maggio

Il pacchetto KB5003173 è disponibile per le edizioni 2004 (May 2020 Update) e 20H2 (October 2020 Update). In quest’ultimo caso la piattaforma passa alla build 9042.985, portando con sé un fix per l’utilizzo anomalo ed eccessivo del processore. Coloro fermi al primo aggiornamento semestrale dello scorso anno vedranno invece il passaggio alla build 19041.985. Ancora, gli Insider che hanno già avuto modo di mettere le mani su 21H1 (May 2021 Update) giungono così alla 19043.985.

Tra le novità introdotte, il rollout su larga scala di Notizie e Interessi (nello screenshot qui sotto, per qualcuno potrebbe comparire solo nelle prossime settimane), la risoluzione di alcune vulnerabilità emerse, la già citata correzione del bug che incrementava in modo ingiustificato l’impiego della CPU e l’eliminazione di altri bug riguardanti NTFS ed Esplora Risorse.

La speranza è che il nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 non porti con sé bug o problemi come segnalato per quelli che lo hanno preceduto, costringendo la software house a correre ai ripari per mettere a disposizione patch correttive nel minor tempo possibile.

In questo periodo Microsoft è impegnata su più fronti: se il futuro dell’incarnazione 10X rimane incerto, il lancio del servizio Cloud PC sembra ormai essere dietro l’angolo. Il gruppo è in ogni caso chiamato a continuare a offrire un’esperienza priva di intoppi a 1,3 miliardi di dispositivi nel mondo sui quali si trova la versione più tradizionale del sistema operativo. Entro le prossime settimane toccherà inoltre a 21H1, il May 2021 Update.