Windows 10: primi problemi per il Patch Tuesday di maggio

Le tradizioni vanno rispettate e Microsoft non ha alcuna intenzione di interromperle. Sono trascorse poco più di 24 ore dall’avvio della distribuzione di KB5003173 ed ecco comparire le prime segnalazioni in merito a un problema portato con sé dal Patch Tuesday di maggio per Windows 10, rilasciato per 2004 (May 2020 Update) e 20H2 (October 2020 Update).

Windows 10 (KB5003173): errore 0x800f0922 per il Patch Tuesday

Diversi utenti dichiarano di non aver potuto completare con successo la fase di installazione a causa dell’errore 0x800f0922 che interrompe la procedura e forza il sistema operativo a tornare alla versione precedente. Stando ai feedback finora raccolti, l’anomalia si verifica sui PC in cui la nuova edizione del browser Edge, quella basata su Chromium, è stata eliminata manualmente per ripristinare la precedente (legacy).

Fortunatamente, è possibile ricorrere a un workaround, anzi due. Il primo è quello che prevede di scaricare e installare l’incarnazione più recente di Edge (cosa che tenterà poi altrimenti di fare il Patch Tuesday). Il secondo passa invece dalla definitiva eliminazione della cartella “C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\”. Così facendo l’intoppo può essere aggirato, almeno per la maggior parte di coloro che lo hanno sperimentato. Altri affermano invece di non riuscire comunque a eseguire il setup di KB5003173. C’è chi ha risolto affidandosi al Media Creation Tool.

Nel caso nessuno dei metodi descritti dovesse funzionare, è possibile mettere in pausa l’update e attendere il rilascio di un fix correttivo da parte di Microsoft. Così facendo si rinuncia però alla chiusura di alcune vulnerabilità e alla risoluzione di problemi come quello relativo a un utilizzo anomalo ed elevato del processore.