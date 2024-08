Windows 10: il feed MSN è diventato troppo invadente

Nella prima metà del 2021, Microsoft ha pubblicato un aggiornamento per la barra delle applicazioni di Windows 10, accompagnato dall’introduzione di News and Interests, in italiano Notizie e Interessi. A conti fatti, si tratta di una funzionalità che mostra, sul desktop e sopra qualsiasi altra finestra aperta, il feed MSN con notizie in tempo reale.

News and Interests: Windows 10 e il feed MSN

Non è trascorso molto prima che qualcuno si lamentasse della caratteristica, puntando il dito contro la sua presenza quasi forzata. Le cose sono andate peggiorando nel tempo, portando a una costante espansione, in termini di pixel e di spazio occupato sullo schermo, tanto da arrivare a coprire oltre il 60% di quello disponibile (su un pannello con risoluzione 2560×1600 pixel) con l’ultimo update.

La testimonianza giunge dallo screenshot allegato qui sotto, condiviso dalla sempre attenta redazione del sito Windows Latest. A rendere il tutto ancora più fastidioso per alcuni utenti è il fatto che il cambiamento sia innescato da un aggiornamento lato server.

Di per sé, la caratteristica ha una sua indubbia utilità: propone un accesso rapido a notizie, informazioni a proposito delle condizioni e delle previsioni meteo, andamento dei titoli sul mercato finanziario, risultati delle partite e così via. Lo fa impiegando anche l’intelligenza artificiale, pescando dall’archivio dei contenuti indicizzati su Bing. I feedback negativi riguardano soprattutto la modalità adottata da Microsoft per la sua implementazione nel sistema operativo, attivandola di default a ogni installazione.

Della presenza piuttosto ingombrante di News and Interests ci siamo accorti fin da subito, al lancio avvenuto ormai più di tre anni, fa, pubblicando di conseguenza una guida che spiega come disattivare la funzionalità. Oggi, per la sua eliminazione è possibile selezionare l’opzione dedicata tra le impostazioni che si aprono dopo aver effettuato un click con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni.