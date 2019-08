Windows 10: impossibile disattivare la modalità S

La modalità S di Windows 10 S presente su alcuni dispositivi (come Samsung Galaxy Book2 o Surface Go) all’atto dell’acquisto consente di scaricare software solo ed esclusivamente dallo store ufficiale di Microsoft. Gli utenti hanno in ogni caso la possibilità di effettuare un upgrade alla versione completa del sistema operativo così da poter installare i programmi che desiderano affidandosi ai tradizionali .exe. In questi giorni si segnala però un problema che impedisce di farlo.

Si tratta di un bug le cui cause non sono state rese note, ma confermato dal gruppo di Redmond. In breve, non è possibile caricare la pagina dello Store che consente la disattivazione della modalità S. Questa la dichiarazione affidata da un portavoce di Microsoft alla redazione del sito Windows Latest.

La software house è al lavoro per trovare una soluzione al problema, ma al momento non è dato a sapere quanto tempo servirà.

I'm having the same problem. The issue with these steps is that the option is not loading up in the store. It's just a blank screen. Have tried numerous times, including after a hard reset. Rest of Windows Store works fine, but blank screen on "Switch out of S Mode"

— Dave Consolazio (@DavesDime) July 31, 2019