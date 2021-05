Windows 10: in download l'aggiornamento KB5003214

Proprio nei giorni dell'evento Build 2021 che ha visto il CEO Satya Nadella anticipare l'arrivo della prossima generazione di Windows, il team di Microsoft al lavoro sul sistema operativo pubblica un nuovo update: l'aggiornamento KB5003214 è ora disponibile per l'installazione sulle versioni 21H1 (build 19043.1023), 20H2 (build 19042.1023) e 2004 (build 19041.1023) di Windows 10.

Windows 10 KB5003214 disponibile per 21H1, 20H2 e 2004

Si tratta di un pacchetto opzionale e cumulativo, non contenente importanti correzioni sul fronte della sicurezza, distribuito anche attraverso Microsoft Update Catalog per chi ha esigenza di ricorrere al download manuale.

Tra le novità introdotte, la definitiva attivazione per tutti del box Notizie e Interessi sulla barra delle applicazioni (nello screenshot qui sotto, abbiamo pubblicato su queste pagine una guida che spiega come rimuoverlo o personalizzarlo), alcune correzioni a problemi riscontrati dagli utenti nell'applicazione Il Tuo Telefono per mettere in comunicazione il PC con lo smartphone e un fix riguardante la riproduzione video in modalità HDR. Risolti infine i problemi con l'audio Bluetooth.

Ricordiamo che l'edizione 21H1 di Windows 10 è il May 2021 Update in download da ormai una settimana. Non ancora tutti lo hanno ricevuto, poiché il rollout è progressivo: controllare Windows Update per verificarne la disponibilità.