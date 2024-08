Windows 10, Patch Tuesday: l'update KB5041580 è in download

È tempo di Patch Tuesday anche per Windows 10, con il rilascio dell’aggiornamento KB5041580 che punta tutto (o quasi) sulla sicurezza. Come sempre accade in questi casi, si tratta di un pacchetto cumulativo la cui installazione è obbligatoria.

Disponibile l’aggiornamento KB5041580 per Windows 10

Stando a quanto si legge nel changelog, la software house ha lavorato alla pubblicazione di fix per ben 142 vulnerabilità. Per dare il via al download e all’installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa, sul portale Update Catalog ci sono i file .msu per procedere in modalità manuale.

L’aggiornamento porta la versione 22H2 di Windows 10 alla build 19045.4780 e la precedente 21H2 alla build 19044.4780. Anche le edizioni più datate della piattaforma stanno ricevendo nuovi pacchetti: KB5041578 per la 1809, KB5041773 per la 1607 (e per Windows Server 2016) e KB5041782 per la 1507.

Non si registrano funzionalità inedite, ma sono 14 i bug corretti. Tra questi, uno è relativo a BitLocker e impedisce il normale avvio del PC chiedendo l’inserimento della chiave di ripristino, sostanzialmente lasciando tagliati fuori tutti coloro che non l’hanno a portata di mano.

Persiste invece l’errore 0x80070520, di cui abbiamo già scritto in più occasioni su queste pagine, che si manifesta provando a cambiare l’immagine del profilo associata al proprio account.

Nel mese che ha fatto registrare un nuovo record storico per il market share di Linux, nell’ambito dei sistemi operativi desktop, W10 ha visto contrarsi la propria quota, a vantaggio del successore W11, che in queste ore riceve l’aggiornamento KB5041585.

Ricordiamo che, nonostante sia ancora largamente diffuso, Windows 10 raggiungerà la fine del supporto ufficiale tra poco più di un anno, più precisamente il 14 ottobre 2025. Al momento, Microsoft ha deciso di non annunciare alcuna proroga, definendo anzi le tariffe per il programma ESU (Extended Security Updates) attraverso cui continuerà a pubblicare fix dedicati alla sicurezza.