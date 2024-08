Windows 11 KB5041585 in download: le novità dell'aggiornamento

Puntuale come sempre, siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday dei sistemi operativi Microsoft anche per questo mese di agosto: su Windows 11 tocca al pacchetto KB5041585, l’aggiornamento cumulativo appena distribuito dalla software house. Include numerosi fix dedicati alla sicurezza e la sua installazione è obbligatoria. Vediamo quali sono le novità introdotte e le modalità di download, incrociando le dita sperando che non porti con sé bug e problemi come visto con una frequenza nell’ultimo periodo.

Le novità dell’aggiornamento KB5041585 per Windows 11

Per scaricarlo e dare il via al setup è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità, come visibile nello screenshot qui sotto. In alternativa, è possibile procedere con la modalità manuale, scaricando i file .msu dal portale Update Catalog. La versione 23H2 del sistema operativo passa così alla build 22631.4037, mentre la precedente 22H2 (che raggiungerà la fine del periodo di supporto a ottobre 2024) alla 22621.4037.

Bug corretti e vulnerabilità risolte

Nel changelog si legge di alcuni problemi risolti dall’aggiornamento, relativi a BitLocker (dopo l’installazione di KB5040442, alcuni utenti hanno incontrato difficoltà nell’avvio del PC), alla schermata di blocco (in relazione alla falla CVE-2024-38143) e alla chiave del registro NetJoinLegacyAccountReuse (rimossa). Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare le pagine del supporto ufficiale.

In totale, Microsoft è intervenuta su 89 vulnerabilità con questo Patch Tuesday, incluse alcune già prese di mira da exploit e altre di tipo 0-day.

Le nuove funzionalità

Non mancano nemmeno le nuove funzionalità. Sono quelle già avvistate di recente durante la fase di test che ha coinvolto i membri del programma Insider. Una di queste permette di effettuare il drag-and-drop delle icone presenti nella sezione Preferiti del menu Start e di posizionarle sulla barra delle applicazioni.

Sempre restando in tema di barra delle applicazioni, quando il focus è sulla componente (Win+T), premendo una qualsiasi lettera sulla tastiera, sarà selezionata un’app il cui nome inizia con quella lettera. Ancora, con i tasti Inizio e Fine, si andrà rispettivamente al primo e all’ultimo elemento della lista.

Inoltre, l’opzione Termina attività mostrata dal menu contestuale dopo un click con il pulsante destro del mouse su un’icona, non mostra più l’avviso Non risponde prima di chiudere il processo, come già visto con KB5040527 durante i test.

A questo si aggiungono la possibilità di duplicare le schede in Esplora file. Come sempre accade in questi casi, alcune di queste novità potrebbero non comparire fin da subito in seguito all’installazione dell’aggiornamento, a causa di un rollout graduale.

Patch Tuesday: KB5041580 per Windows 10

Nell’ambito del Patch Tuesday dell’agosto 2024, Windows 10 (22H2 e 21H2) sta ricevendo il pacchetto KB5041580. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato.