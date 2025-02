Windows 10: è disponibile l'aggiornamento KB5051974

Nonostante manchino ormai solo pochi mesi all’abbandono ufficiale di Windows 10, il sistema operativo continua a ricevere aggiornamenti: questa volta tocca al pacchetto KB5051974, distribuito da Microsoft in occasione del nuovo Patch Tuesday. È destinato alla versione 22H2 della piattaforma (l’unica ancora supportata) e la porta alla build 19045.5487.

Patch Tuesday: KB5051974 per Windows 10

Trattandosi di un update cumulativo obbligatorio, il download e l’installazione avverranno in automatico per tutti gli utenti entro pochi giorni. È comunque possibile accelerare i tempi, avviando l’utility Windows Update oppure scaricando manualmente i file .msu dedicati, resi disponibili attraverso il portale Update Catalog.

Non ci sono grandi novità da segnalare in termini di funzionalità. La software house è però intervenuta sul codice con la correzione di alcuni bug che nell’ultimo periodo hanno creato diversi problemi agli utenti. Uno di questi riguarda i dispositivi audio DAC. Altri interessano un conflitto generato dalla scorciatoia per l’aperura dello Strumento di cattura (causava un malfunzionamento dell’Assistente vocale), i crash provocati da un errore legato alla memoria virtuale e il comportamento anomalo di alcuni POS con tecnologia NFC.

È degna di nota anche l’installazione e l’impostazione automatica del client Web di Outlook come programma predefinito per la gestione della posta elettronica (Posta e Calendario appartiene ormai al passato). A conti fatti, si tratta di una forzatura che farà storcere il naso a molti. Per la disinstallazione è comunque possibile affidarsi alle Impostazioni, a PowerShell oppure a una delle tante utility di terze parti dedicate alla gestione delle app.

Come noto, il supporto ufficiale per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Ciò nonostante, la piattaforma è ancora presente sul 60,33% dei PC in circolazione che fanno uso del sistema operativo (fonte StatCounter, dati aggiornati a fine gennaio).

In occasione del Patch Tuesday di febbraio 2025, il successore Windows 11 ha ricevuto gli aggiornamenti KB5051987 per 24H2 e KB5051989 per 23H2.