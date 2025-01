Windows 10: nuovo bug con i dispositivi audio

Il Patch Tuesday per Windows 10 che è stato rilasciato il 14 gennaio 2025 presenta alcuni problemi noti e anche abbastanza fastidiosi, ma per fortuna non tutti sono particolarmente gravi. A quanto pare, però, le difficoltà per il sistema operativo non sono finite. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha riconosciuto l’esistenza di un nuovo bug che colpisce gli utenti che utilizzando dispositivi DAC USB e che ne impedisce il funzionamento.

Windows 10: problemi con i dispositivi DAC USB

I DAC, ovvero i convertitori da digitale ad analogico, sono comunemente utilizzati in scenari in cui gli utenti hanno necessità di migliorare la qualità dei loro sistemi audio, come ad esempio può accadere in studi domestici, studi musicali professionali e in caso di utilizzo di lettori musicali portatili.

Il documento di supporto ora aggiornato da Microsoft descrive in dettaglio il problema appena scoperto. Secondo l’azienda, il bug interessa gli utenti che usano DAC basati su driver audio USB 1.0.

Da tenere presente che oltre all’audio non funzionante, Gestione dispositivi di Windows visualizza il codice di errore “Questo dispositivo non può avviarsi”.

Al momento, non vi è un sistema per far fronte al problema o quantomeno aggirarlo. Microsoft riferisce che l’unica soluzione è non utilizzare i DAC USB, andando ad effettuare direttamente il collegamento alla scheda madre, ove possibile.

Ad ogni modo, un futuro update risolverà senza dubbio questo bug, ma per ora non è dato sapere quando l’azienda provvederà a renderlo disponibile. Come di consueto in tali circostanze, però, non dovrebbe essere necessario attendere molto a lungo.