Windows 11 24H2 KB5051987 in download: le novità dell'update

Siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday di febbraio 2025 e Windows 11 24H2 riceve l’aggiornamento cumulativo KB5051987. Come sempre avviene nella seconda settimana di ogni mese, si tratta di un update obbligatorio, che sarà dunque automaticamente scaricato e installato sui PC degli utenti entro pochi giorni. Per la versione 23H2 della piattaforma è invece arrivato il pacchetto KB5051989, su Windows 10 22H2 è la volta di KB5051974.

Patch Tuesday: KB5051987 per Windows 11 24H2

Porta il sistema operativo alla build 26100.3194. Oltre ai cambiamenti riguardanti la sicurezza, ci sono alcune nuove funzionalità. In questo articolo descriveremo quelle più importanti. Per maggiori informazioni rimandiamo alle pagine del supporto ufficiale.

Come sempre, per forzare il controllo e scaricare subito l’aggiornamento è sufficiente aprire l’utility Windows Update e verificarne la disponibilità. In alternativa è possibile eseguire l’installazione in modalità manuale, affidandosi ai pacchetti .msu messi a disposizione da Microsoft attraverso il portale Update Catalog. Il peso è piuttosto importante, superiore a 1 GB.

Ecco dunque le novità principali tra quelle introdotte da KB5051987 per Windows 11 24H2.

Migliorate le animazioni mostrate al passaggio del cursore su un’icona nella barra delle applicazioni, per visualizzare l’anteprima delle finestre;

sui PC con NPU è mostrata un’icona nella systray dedicata al lancio rapido della pagina Studio Effects (effetti per la fotocamera);

Esplora file: un click con il tasto destro sul pannello laterale sinistro fa comparire il comando “Nuova cartella”, all’avvio ripristina le ultime schede aperte selezionando l’opzione apposita, Windows interviene direttamente su alcune impostazioni.

aggiunto il font Simsun-ExtG per lil cinese semplificato.

Sono molti anche i bug corretti, riguardanti componenti come Esplora file, la modalità HDR durante l’esecuzione dei giochi, i dispositivi audio, le fotocamere USB, le passkey, lo spegnimento del PC e le connessioni Wi-Fi.

C’è poi un’altra novità, non citata dal changelog ufficiale, ma segnalata dalla sempre attenta redazione del sito Windows Latest. Si tratta di una caratteristica chiamata Resume, simile a Handoff di Apple, che permette di proseguire su desktop l’editing di un file iniziato su un dispositivo Android, a patto che sia stata attivata la sincronizzazione attraverso il cloud di OneDrive.