Windows 11 23H2: KB5051989 in download per il Patch Tuesday

L’aggiornamento cumulativo KB5051989 è disponibile per i PC con Windows 11 23H2. Porta la piattaforma alla build 22631.4890. Il rollout ha preso il via come parte del Patch Tuesday di febbraio 2025. Si tratta di un’installazione obbligatoria, come sempre avviene nella seconda settimana del mese. La versione 24H2 del sistema operativo ha invece ricevuto il pacchetto KB5051987, mentre per Windows 10 22H2 è arrivato KB5051974.

È possibile scaricarlo subito semplicemente aprendo l’utility Windows Update oppure affidandosi ai file .msu pubblicati dal portale Update Catalog. Ad ogni modo, è previsto il download automatico entro pochi giorni.

Ricordiamo che Microsoft ha fissato il termine del periodo di supporto per la versione 23H2 di Windows 11 nell’11 novembre 2025. Già da alcune settimane ha iniziato a forzare gli utenti verso il passaggio a 24H2.

Tornando all’aggiornamento odierno, KB5051989 porta con sé alcune nuove funzionalità già avvistate durante la fase di test nel corso degli ultimi mesi. Ci sono, tra le altre, l’inclusione di pulsanti per una gestione migliore dello zoom nella Lente di ingrandimento e Resume per continuare su PC a lavorare su file aperti su Android (attraverso la sincronizzazione di OneDrive).

Ancora, Esplora file accoglie diversi miglioramenti. Uno di questi riguarda la possibilità di creare rapidamente una nuova cartella effettuando un click con il tasto destro del mouse sul pannello laterale sinistro. Microsoft è poi intervenuta per correggere l’errore che impediva di ripristinare le cartelle aperte all’avvio (selezionando l’apposita opzione nelle impostazioni).

Come visto sulla versione 24H2, anche in questo caso sono state ridisegnate le animazioni visualizzate al passaggio del cursore sulla barra delle applicazioni, quelle che mostrano l’anteprima delle finestre. All’interno della systray compare poi un’icona dedicata a Windows Studio Effect (solo su PC con NPU) per gli effetti da applicare alla fotocamera.

Non mancano poi diversi bugfix, relativi a errori individuati negli ultimi mesi per l’acquisizione degli screenshot, Esplora file, dispositivi audio DAC e periferiche USB. Infine, come avviene per ogni Patch Tuesday, sul fronte della sicurezza KB5051989 per Windows 11 23H2 sistema diverse vulnerabilità. Per maggiori informazioni fare riferimento al changelog ufficiale.