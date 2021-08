Windows 10 (KB5005033): in download il Patch Tuesday di agosto

C'è anche l'ennesima patch per la vulnerabilità PrintNightmare all'interno del nuovo aggiornamento cumulativo pubblicato per Windows 10: il Patch Tuesday di agosto 2021 è identificato come KB5005033 ed è ora disponibile per il download e l'installazione sulle edizioni 2004, 20H2 e 21H1 del sistema operativo di casa Microsoft.

KB5005033: il Patch Tuesday di agosto per Windows 10

Il processo può essere avviato aprendo l'utility Windows Update oppure in modalità manuale attraverso l'Update Catalog, selezionando il pacchetto giusto tra quelli da scaricare. Coloro che sul proprio PC hanno il May 2021 Update di Windows 10 passano alla build 19043.1165, gli utenti fermi all'October 2020 Update effettuano il salto alla build 19042.1165 e quelli con il May 2020 Update alla build 19041.1165. Per terminare il setup è necessario un riavvio.

Con l'installazione vengono introdotte migliorie e correzioni che tra le altre cose riguardano alcuni bug segnalati da chi utilizza i dispositivi per il gaming (fin dai mesi di marzo e aprile), un problema legato alla gestione dell'alimentazione e un altro che inficiava l'utilizzo di Esplora File. Come già avvenuto con l'aggiornamento opzionale KB5004296 rilasciato a fine luglio, si segnala la disattivazione della sincronizzazione della Timeline su diversi dispositivi, un cambiamento nell'aria dalla primavera.

La funzionalità è destinata a sparire definitivamente con l'arrivo di Windows 11: il debutto del nuovo sistema operativo è atteso entro l'autunno. Stando ad alcuni indizi trapelati direttamente da Microsoft, la data di uscita potrebbe già essere stata fissata per il 20 ottobre 2021.