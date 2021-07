Windows 10: il Patch Tuesday di luglio in download

Incrociando le dita e sperando che l'installazione non porti con sé nuovi bug, come accaduto puntualmente in tempi recenti, il nuovo Patch Tuesday rilasciato da Microsoft per Windows 10 è disponibile al download: lo si può scaricare attraverso Windows Update o in modalità manuale attraverso l'Update Catalog.

Il Patch Tuesday di luglio 2021 per Windows 10

L'aggiornamento, identificato come KB5004237 o KB5004245 a seconda della versione del sistema operativo presente, include alcuni importanti fix per la sicurezza destinati ai PC con le edizioni 21H1 (May 2021 Update, 19043.1110), 20H2 (October 2020 Update, 19042.1110) e 2004 (May 2020 Update, 19041.1110). Stando a quanto reso noto, sono state risolte ben 117 vulnerabilità, 9 delle quali di tipo 0-day, inclusa l'ormai celebre PrintNightmare. Per le ultime quattro sono già stati individuati exploit.

CVE-2021-34492 (Windows Certificate Spoofing Vulnerability);

CVE-2021-34523 (Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability);

CVE-2021-34473 (Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability);

CVE-2021-33779 (Windows ADFS Security Feature Bypass Vulnerability);

CVE-2021-33781 (Active Directory Security Feature Bypass Vulnerability);

CVE-2021-34527 (Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability);

CVE-2021-33771 (Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability);

CVE-2021-34448 (Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability);

CVE-2021-31979 (Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability).

Considerata l'importanza delle falle corrette, il consiglio è quello di installare il pacchetto non appena possibile così da evitare potenziali rischi. Come sempre in questi casi, al termine della procedura è richiesto il riavvio di Windows 10.

Microsoft è inoltre intervenuta su alcuni problemi legati alla funzionalità Notizie e Interessi introdotta nei mesi scorsi, relativi a una visualizzazione non ottimale dei testi e ad alcuni glitch in grado di influire negativamente sulla fruizione della barra delle applicazioni.

Nel frattempo, il gruppo di Redmond continua a lavorare senza sosta anche su Windows 11, prossima incarnazione della piattaforma che farà il suo debutto ufficiale entro l'anno. La data di uscita non è stata confermata, ma tutti gli indizi puntano nella direzione del 20 ottobre 2021.