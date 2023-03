Windows 10, nuova Preview Build risolve bug importanti

A pochi giorni dall’avvio della distribuzione del Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 10, lo stesso sistema operativo riceve un nuovo update in anteprima – completamente facoltativo – che introduce una serie di correzioni per vari problemi. Proprio nella giornata di ieri, 21 marzo 2023, abbiamo segnalato una serie di disguidi emersi con Windows 10 KB5023696: sono stati risolti?

Le novità della preview build di Windows 10

La società di Redmond ha ben pensato di introdurre la Preview Build facoltativa KB5023773 sul mercato per Windows 10 20H2, Windows 10 21H2 e Windows 10 22H2, con ben dieci correzioni per intoppi di vario genere. Questo update di manutenzione rientra effettivamente ancora nelle patch del mese di marzo, ma verrà incluso nel Patch Tuesday di aprile 2023 al momento della distribuzione forzata.

Tra le novità chiave notiamo dunque un fix per le stampanti USB che, a causa dell’ultimo update, venivano classificate come “dispositivi multimediali” anziché come stampanti effettive. O ancora, l’aggiornamento in questione risolve un problema che interessa la corretta visualizzazione delle credenziali Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) quando si usa un monitor esterno collegato a un laptop chiuso. Mancano invece le correzioni ai bug segnalati recentemente, ovvero la velocità eccessiva ingiustificata delle ventole – ergo, il surriscaldamento del PC – e schermate blu piuttosto frequenti.

In compenso, KB5023773 introduce le notifiche per gli account Microsoft nel menu Start e un pulsante dedicato all’accesso rapido al nuovo Bing in Microsoft Edge, per divertirsi con Bing Chat e ChatGPT in qualsiasi istante.

Come scaricare l’update

Per accedere a questo aggiornamento bisogna recarsi sulla scheda Windows Update delle impostazioni e verificare manualmente la disponibilità di update tramite il pulsante dedicato. Quando la patch verrà identificata da Windows, allora sarà possibile procedere con un clic sul pulsante “Scarica e installa”. Infine, basterà riavviare il computer.