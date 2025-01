Windows 10: upgrade gratuito a Windows 11 in scadenza?

Mancano esattamente 9 mesi al termine del supporto per Windows 10. Fino al 14 ottobre 2025, Microsoft cercherà in tutti i modi di convincere gli utenti ad effettuare l’aggiornamento a Windows 11 o ad acquistare un nuovo computer. Ieri è stato pubblicato un post sul sito Tech Community che sfrutta il “trucco” dell’urgenza.

Upgrade a pagamento?

Il titolo del post è “Free Upgrade to Windows 11 (For a Limited Time Only)“, ovvero “Aggiornamento gratuito a Windows 11 (solo per un tempo limtato)“. Microsoft evidenzia quindi che, prima o poi, non sarà più possibile passare gratuitamente a Windows 11, ma gli utenti dovranno pagare la licenza.

L’azienda di Redmond suggerisce di “fare il salto” perché Windows 10 non riceverà più aggiornamenti dopo il 14 ottobre 2025. In realtà è possibile sfruttare il programma Extended Security Updates (costo di 30 dollari) per ricevere ancora le patch di sicurezza (non bug fix o nuove funzionalità) fino al 14 ottobre 2026. Tuttavia non sarà più possibile utilizzare le app Microsoft 365 (Windows 11 sarà obbligatorio).

Nelle FAQ ufficiali è scritto che l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 è gratuito. Devono solo essere soddisfatti i requisiti hardware minimi (l’alternativa è Linux). Ma questa possibilità potrebbe avere una scadenza.

Circa 10 anni fa, Microsoft aveva annunciato un’offerta simile. Gli utenti potevano passare da Windows 7/8/8.1 a Windows 10 gratuitamente per un anno. La scadenza non è stata rispettata perché l’upgrade è rimasto gratuito fino ad ottobre 2023. Non è possibile prevedere cosa succederà il 15 ottobre 2025. L’azienda di Redmond non ha specificato quando termina il “tempo limitato”.

Secondo Microsoft, il 2025 sarà l’anno di Windows 11. I dati di StatCounter mostrano però un trend allarmante. La popolarità del nuovo sistema operativo è addirittura in calo rispetto a Windows 10.