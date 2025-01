Windows 11: scende il market share a dicembre

Windows 11 continua a perdere market share. In base ai dati rilevati da StatCounter, la quota di mercato mondiale del sistema operativo è diminuita, mentre quella di Windows 10 è aumentata. Non è chiaro il motivo di questo trend negativo, considerato che gli acquisti di nuovi dispositivi durante le festività dovrebbero avere un effetto positivo.

Windows 10 è immortale

Il market share di Windows 11 è costantemente aumentato a partire dal mese di maggio, passando dal 27,67% al 35,58% di ottobre. L’inversione di tendenza è stata registrata da StatCounter a novembre, ovvero un mese dopo il rilascio di Windows 11 24H2. La versione più recente del sistema operativo ha tagliato fuori tutti i computer con processori che non supportano le istruzioni PopCnt e SSE4.2.

La quota di mercato rilevata a dicembre è 34,12%, ovvero 0,82% in meno rispetto a novembre e 1,46% in meno rispetto ad ottobre. Contemporaneamente è aumentato il market share di Windows 10. A dicembre è 62,7%, ovvero 0,87% in più rispetto a novembre e 1,75% in più rispetto ad ottobre.

Microsoft cerca in tutti i modi di convincere gli utenti ad installare Windows 11 o acquistare nuovi dispositivi, se non compatibili. I dati rilevati da StatCounter dimostrano che Windows 10 è ancora il sistema operativo preferito a distanza di oltre 9 anni dal debutto.

Il supporto verrà però interrotto il 14 ottobre 2025. Non ci saranno più gli aggiornamenti mensili, a meno che non si acquisti il supporto esteso per un altro anno. L’alternativa è installare Windows 11 con i vari tool che permettono di aggirare i requisiti hardware minimi (ma non l’obbligo di PopCnt e SSE4.2).