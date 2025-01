Windows 11 23H2/22H2: novità dell'update KB5050092

Dopo aver rilasciato quello per Windows 11 24H2, Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento KB5050092 per Windows 11 23H2 e 22H2. Queste versioni del sistema operativo hanno una maggiore diffusione, in quanto la più recente non può essere installata sui processori che non supportano le istruzioni POPCNT e SSE4.2.

L’aggiornamento KB5050092 per Windows 11 23H2/22H2 è facoltativo. Ciò significa che deve essere installato manualmente cliccando sul pulsante “Scarica e installa” in Windows Update. Diventerà obbligato (installazione automatica) con l’aggiornamento dell’11 febbraio che includerà anche le patch di sicurezza.

Queste sono le novità che saranno disponibili gradualmente:

Barra delle applicazioni: migliori anteprime quando viene posizionato il cursore sulle app sulla barra delle applicazioni

Effetti di Windows Studio: viene visualizzata un’icona sulla barra delle applicazioni quando l’utente usa app che supportano Windows Studio Effects (solo dispositivi con processori che integrano una NPU)

Tipi di carattere: aggiunto Simsun-ExtG, un nuovo tipo di carattere per il cinese semplificato

Esplora file: quando si clicca con il pulsante destro del mouse sugli elementi nel riquadro sinistro, nel menu di scelta rapida viene visualizzato il comando “Nuova cartella“

Windows Share: è possibile la condivisione diretta con le app compatibili, cliccando con il pulsante destro del mouse sui file locali in Esplora file o sul desktop

Una novità molto utile migliora la produttività. Usando lo stesso account Microsoft per Windows 11 e OneDrive è possibile continuare a lavorare su PC ai file aperti su smartphone. Sono supportati i file Word, Excel, PowerPoint, OneNote e PDF. Sono invece immediatamente disponibili per tutti i bug fix, tra cui quelli che risolvono i problemi con dispositivi audio USB e webcam USB.

Per gli Insider è stata rilasciata la build 27783 nel canale Canary. Include la funzionalità che consente di accedere rapidamente ai file condivisi tramite Esplora file.