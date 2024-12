Windows 11 24H2 e 23H2: problemi con il menu Start

Continuano ad arrivare segnalazioni di problemi correlati agli ultimi aggiornamenti del sistema operativo. Uno dei bug più fastidiosi impedisce l’uso del menu Start, dopo aver installato gli update cumulativi KB5048667 di Windows 11 24H2 e KB5048685 di Windows 11 23H2. Microsoft non ha ancora confermato i problemi, forse perché si tratta di casi isolati.

Il menu Start non funziona

L’aggiornamento KB5048667 di Windows 11 24H2, rilasciato il 10 dicembre, ha causato diversi grattacapi agli utenti. Alcuni di essi non sono riusciti ad installarlo, mentre altri hanno notato un calo generale di prestazioni, probabilmente correlato allo scheduler della CPU. In base alle segnalazioni ricevute e scoperte da Windows Latest, ci sono almeno due problemi che riguardano il menu Start, rilevati anche su Windows 11 23H2 dopo l’installazione dell’update KB5048685.

Il primo interessa gli utenti che usano la Virtual Desktop Infrastructure (VDI) di Cytrix. Il menu Start non funziona all’interno di una sessione VDI. In attesa della soluzione definitiva è possibile utilizzare un workaround temporaneo che prevede la modifica di una chiave del registro.

Il secondo problema è dovuto alla presenza di una vecchia versione del file MSVCP_140_APP.dll . In questo caso, il processo StartMenuExperienceHost.exe va in crash e il menu Start non funziona più. La soluzione temporanea è l’installazione del pacchetto Microsoft.VCLibs.140.00 che include la suddetta DLL.

Microsoft ha recentemente confermato altri due problemi per Windows 11 24H2 e applicato il “compatibility hold” per impedire il download. Uno causa l’errata visualizzazione dei colori nei giochi quando è attivata la funzionalità Auto HDR, mentre l’altro impedisce il funzionamento degli altoparlanti sui PC che usano la tecnologia Dirac Audio.