Windows 11 24H2: bug stampa virtuale e soluzione

Microsoft ha confermato l’esistenza di un problema con la funzionalità “Stampa su PDF” in Windows 11 24H2. La relativa stampante virtuale non viene mostrata nelle impostazioni. Inoltre viene mostrato un messaggio di errore quando l’utente tenta di attivare la funzionalità. L’azienda di Redmond ha fornito una soluzione temporanea. Un altro bug riguarda il firewall del sistema operativo.

Descrizione del bug e soluzione

La conferma del problema è stata inserita da Microsoft nella pagina relativa all’aggiornamento KB5060842 di Windows 11 24H2 rilasciato il 10 giugno. In realtà, il bug è stato introdotto dall’aggiornamento opzionale KB5055627 del 25 aprile.

Dopo aver installato l’update, la stampante virtuale “Stampa su PDF Microsoft” non viene più mostrata in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Stampanti e scanner . Se l’utente prova ad attivare la funzionalità facoltativa utilizzando l’apposita opzione nel Pannello di controllo verrà visualizzato l’errore 0x800f0922 . Ciò indica l’impossibilità di caricare il driver che si trova in C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository .

Per la soluzione definitiva è necessario installare l’aggiornamento opzionale KB5060829 distribuito il 26 giugno. Molti utenti preferiscono però attendere l’aggiornamento obbligatorio dell’8 luglio. In tal caso è disponibile una soluzione temporanea. È necessario digitare questi comandi PowerShell con diritti di amministratore:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features​​​​​​​

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features

L’aggiornamento opzionale KB5060829, che risolve il bug della stampante virtuale, ha introdotto un altro problema minore. Nel log degli eventi di sicurezza viene mostrato un errore 2402 relativo al Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. In realtà non c’è nessun errore, quindi può essere ignorato. Il firewall funziona regolarmente. Microsoft rilascerà comunque un fix per evitare la visualizzazione del falso errore.