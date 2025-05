Problemi per Windows 11 24H2 KB5058411: non si installa

Altro giro, altri problemi per un aggiornamento di Windows 11: questa volta tocca al pacchetto KB5058411 distribuito la scorsa settimana per la versione 24H2 del sistema operativo, in occasione del Patch Tuesday. Un numero non precisato di utenti sta incontrando difficoltà durante la fase di installazione. L’operazione non va a buon fine.

Errori nell’installazione di KB5058411 per Windows 11 24H2

I problemi, come riportato dalla redazione del sito Windows Latest, si manifestano con una serie di errori mostrati a schermo: 0x800f0991, 0x80070002, 0x800f081f, 0x80070306 e 0xc029012. Vale la pena precisare che non tutti i PC ne sono afflitti (su quello utilizzato in redazione per il test è filato tutto liscio).

C’è anche chi racconta di essere alle prese con un fastidioso bug di Esplora file che impedisce ogni click sulla barra delle applicazioni. Diventa così impossibile eseguire i comandi.

Va ricordato che, facendo parte del Patch Tuesday, KB5058411 è un aggiornamento cumulativo obbligatorio per Windows 11 4H2. Vale a dire che la sua installazione è forzata, poiché interviene sulle vulnerabilità emerse in tema di sicurezza.

Il workaround: come aggirare il problema

Se si incontra il problema durante il download tramite Windows Update, è possibile provare scaricando manualmente i file .msu attraverso il portale Microsoft Update Catalog. In alternativa c’è l’utility per la creazione dei supporti di installazione direttamente sul sito ufficiale di Microsoft.

C’è anche un bug confermato per Windows 10

Restando in tema, la software house ha confermato la presenza di un bug segnalato da diversi utenti subito dopo la distribuzione del pacchetto KB5058379 per Windows 10 22H2. È quello che riavvia il computer nella modalità di ripristino senza un valido motivo, costringendo a inserire la chiave di BitLocker.

La gestione e la stabilità degli aggiornamenti rimangono ancora oggi i più grandi talloni d’Achille del sistema operativo. Su questo fronte, Microsoft ha ancora molto da migliorare.