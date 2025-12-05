Windows 11 25H2 KB5070311: aumentano i bug

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5070311 per Windows 11 25H2 e 24H2 il 1 dicembre. Ci sono molte novità, ma anche alcuni bug. L’azienda di Redmond ha confermato quello di Esplora file in modalità scura. Nelle ultime ore sono stati segnalati altri problemi dagli utenti. Il consiglio è quello di attendere l’update del 9 dicembre.

Aumentano i bug in KB5070311

Come detto, Microsoft ha confermato la visualizzazione di una schermata di colore bianco all’apertura di Esplora file, se l’utente ha impostato la modalità scura. Ciò avviene anche quando si passa da Home a Galleria e viceversa, si apre una nuova scheda o si attiva/disattiva il pannello dei dettagli.

Il secondo bug è stato ereditato dall’aggiornamento KB5064081 del 29 agosto. Sulla schermata di blocco non viene mostrata l’icona dell’opzione di login tramite password. Il pulsante è tuttavia presente, quindi è possibile accedere con password. Questi due bug dovrebbero essere risolti con l’update obbligatorio del 9 dicembre.

Gli altri problemi segnalati dagli utenti non sono stati confermati da Microsoft, forse perché riguardano un numero limitato di dispositivi. Con alcune configurazioni non è possibile completare l’installazione dell’aggiornamento KB5070311. Windows Update mostra un messaggio di errore con il codice 0x80070306 (già apparso in altre occasioni).

Un quarto bug è stato segnalato dagli utenti che usano una GPU Intel Arc B580. Dopo aver installato l’ultima versione dei driver viene mostrata la famigerata schermata blu o nera. In altri casi è presente un punto esclamativo in Gestione dispositivi e non è possibile giocare con molti giochi. La soluzione è rimuovere il driver e usare la vecchia versione (6252) installata automaticamente da Windows 11.

Microsoft considera poco rilevanti questi bug, quindi non ha attivato il “compatibility hold” per impedire il download di Windows 11 25H2. Anzi, come indicato nella pagina di supporto, l’ultima versione del sistema operativo può essere installata su tutti i dispositivi che soddisfano i requisti hardware minimi. È sufficiente selezionare “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update.