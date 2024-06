Windows 11: accesso ai file di Android da Esplora file

Windows 11 è già in grado di interfacciarsi in maniera abbastanza soddisfacente con gli smartphone Android, ma Microsoft continua a valutare nuove soluzioni per integrare i dispositivi basati sulla piattaforma mobile del “robottino verde” con con il suo ultimo sistema operativo ancora più in profondità. A tal riguardo, è notizia delle ultime ore quella che un futuro aggiornamento dell’OS potrebbe consentire la visualizzazione e l’accesso ai file sul cellulare utilizzando Esplora file.

Windows 11: visualizzazione e accesso ai file di Android da Esplora file

Andando più in dettaglio, l’utente PhantomOfEarth su X ha individuato un nuovo toggle su Windows 11 tramite cui è per l’appunto possibile abilitare la funzionalità in questione.

Dopo aver attivato la funzione, Windows 11 chiederà di inviare una richiesta di autorizzazione allo smartphone, in modo che il sistema operativo possa accedere ai file su di esso. Una volta concessa l’autorizzazione, gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere al proprio smartphone da Esplora file di Windows 11, appunto.

Purtroppo, al momento non vi sono molte altre informazioni su come funzionerà la nuova feature, ammesso e non concesso che Microsoft decida effettivamente di renderla disponibile su larga scala. Molto probabilmente verrà proposta nel programma Windows Insider prima essere resa fruibile per tutti nel canale stabile.

Sempre relativamente ad Android, Microsoft ha altresì recentemente reso possibile utilizzare gli smartphone come webcam wireless per il computer. Questa funzione permette di sfruttare la fotocamera dello smartphone al posto della webcam integrata nel PC, spesso di qualità non eccelsa, o di evitare l’acquisto di una soluzione esterna, così da acquisire un segnale video ad elevata risoluzione e ben definito.