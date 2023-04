Windows 11 avrà una modalità "Handheld" per Steam Deck?

Il successo di Steam Deck a livello globale è indiscutibile: con il suo form factor e la sua potenza, il PC da gaming con design da console portatile ha stupito tutti e conquistato anche coloro che, fino al biennio 2022-2023, si sono tenuti distanti dai giochi su computer a causa dei prezzi esagerati per componenti di fascia alta. Steam Deck, e altre soluzioni simili, hanno reso questa linea di dispositivi molto più accessibile, e Microsoft vuole cogliere questa occasione d’oro per ottimizzare Windows 11. Come? Introducendo una inedita “modalità Handheld”.

Windows 11 riceverà una UI completamente nuova?

Durante l’ultimo Microsoft Hackathon, infatti, a quanto pare i dipendenti del colosso di Redmond hanno discusso in merito al progetto “Windows Handheld Mode”, con il quale l’azienda vorrebbe approcciarsi al segmento di dispositivi capitanato dallo Steam Deck offrendo un’interfaccia utente completamente nuova.

Si tratterebbe, in breve, di una modalità portatile di Windows con un launcher ottimizzato, soluzioni per velocizzare l’avvio dei giochi e migliorare il loro funzionamento, e opzioni avanzate per l’accesso al sistema operativo mediante touchscreen.

All’evento, Microsoft ha dunque confermato che sta esplorando il supporto a questa “modalità portatile” di Windows 11, che dovrebbe infine sostituire la tradizionale interfaccia desktop con una soluzione apposita per console di gioco, attivabile semplicemente dalle impostazioni di sistema o tramite la barra delle applicazioni, come potete vedere nello screenshot soprastante.

Scendendo nel dettaglio, gli ingegneri Microsoft ritengono che Windows 11 possa migliorare sensibilmente per tale gamma di dispositivi da gioco, tra opzioni di personalizzazione inedite e modifiche ben strutturate alla UI. In particolare, la società potrebbe guardare con molta attenzione alle app Windows e Xbox: