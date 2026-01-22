Windows 11, bug colpisce Blocco Note, Strumento di cattura

Altra settimana, altra infornata di bug per Windows 11… Questa volta tocca a Blocco Note, Strumento di cattura, Alienware Command Center e le app di ROG Ally e Xbox Ally. Tutte inutilizzabili a causa del codice di errore 0x803F8001.

E non è nemmeno il primo problema della settimana. È solo l’ultimo di una lunga lista che include app bloccate durante l’interazione con i servizi cloud, Desktop remoto che fa le bizze, ibernazione che non funziona, arresto del sistema che si impalla, e Outlook inutilizzabile.

Nuovo disastro su Windows 11, il bug che paralizza le app di sistema

Secondo le discussioni su Reddit e sui forum di supporto Microsoft, il problema è diffuso. Moltissimi utenti non riescono ad aprire app essenziali e si ritrovano davanti a un messaggio di errore che fa riferimento alla validazione delle licenze. Un consulente indipendente sul forum Microsoft ha spiegato che questo codice viene solitamente restituito quando il Microsoft Store non riesce a convalidare le licenze delle app, a volte a causa di una cache corrotta.

La soluzione suggerita sarebbe ripristinare la cache dello Store o reinstallare l’app. Peccato che Windows Central abbia testato entrambe le opzioni e nessuna delle due funzioni.

La Patch Tuesday che forse risolve

Windows Central ha scoperto che installare l’ultimo aggiornamento Patch Tuesday (KB5074109) ha risolto il problema sui loro sistemi. Ma non c’è conferma che funzioni per tutti. E il bello è che nessuno sa nemmeno con certezza cosa abbia causato il problema. È stato un aggiornamento di Windows? Un bug nei server Microsoft? Un glitch nella matrice? Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, anche se pare che l’azienda sia a conoscenza del problema e che dovremmo aspettarci una correzione a breve.

E poi c’è lo Strumento di cattura, che è probabilmente una delle app più utilizzate su Windows dopo il browser. Screenshot, ritagli, annotazioni. Tutto bloccato. Per i gamer che usano ROG Ally o Xbox Ally, il problema è ancora più frustrante. Alienware Command Center e Armoury Crate sono app essenziali per gestire le impostazioni hardware. Senza di loro, non è possibile controllare ventole, overclock, RGB, tutte quelle cose che rendono il gaming su PC più complicato di quanto dovrebbe essere. E adesso nemmeno quelle funzionano.

Il bug non colpisce tutti i sistemi

La cosa più frustrante è che il bug non si riproduce su tutti i sistemi. È il tipo di bug che fa impazzire gli informatici. Microsoft, nel frattempo, continua a rilasciare aggiornamenti che apparentemente risolvono vecchi problemi, ma ne introducono di nuovi. È un ciclo infinito.

Ogni volta che Microsoft rilascia un aggiornamento, gli utenti di Windows si preparano mentalmente cosa andrà storto stavolta. Gli utenti si fidano sempre meno di Windows, si fidano sempre meno degli aggiornamenti automatici, si fidano sempre meno che Microsoft testi adeguatamente le patch prima di rilasciarle. E quando la fiducia si erode, anche il miglior sistema operativo del mondo diventa fragile.