Windows 11: condivisione file con iPhone

La funzionalità era finora disponibile solo per smartphone Android. Microsoft ha annunciato che la condivisione dei file tra Windows 11 e iPhone è accessibile in anteprima agli Insider. L’azienda di Redmond ha rilasciato inoltre la build 27764 nel canale Canary e annunciato il supporto per i visori Quest 3/3S di Meta.

Condivisione file con iPhone

Gli utenti possono collegare l’iPhone a Windows 11 via Bluetooth da metà maggio 2023, ma le funzionalità non erano complete come su Android. Da PC si poteva solo gestire le chiamate, accedere ai contatti, visualizzare le notifiche e inviare/ricevere i messaggi.

Microsoft ha ora aggiunto la condivisione dei file (anche su Windows 10). I requisiti minimi sono: iPhone con almeno iOS 16, app Collegamento a Windows (versione 1.24112.73 o successive), app Collegamento al telefono (versione 1.24112.89.0 o successive) e ovviamente l’iscrizione al programma Windows Insider. Questa è la notifica che indica la ricezione di un file dall’iPhone:

Novità della build 27764

Microsoft ha rilasciato la build 27764 di Windows 11 nel canale Canary con alcune novità. Quando l’utente clicca con il tasto destro del mouse sulle icone delle app nel menu Start vedrà la relativa jump list nel menu contestuale.

Se non è presente nessun dispositivo che supporta l’illuminazione dinamica, le impostazioni per effetti e luminosità sono disattivate. L’azienda di Redmond ha inoltre migliorato le esperienze text-to-speech e speech-to-text attraverso la disponibilità di pacchetti delle lingue aggiornati.

Windows 11 su Meta Quest 3/3S

Dopo aver installato la versione 72 di HorizonOS, gli utenti possono accedere a Windows 11 o Windows 365 Cloud PC con visori Quest 3 e Quest 3S di Meta. I requisiti minimi sono: Windows 11 22H2, app Mixed Reality Link e rete Wi-Fi 5 (802.11ac).