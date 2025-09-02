 Windows 11 conquista Steam, record storico tra i gamer
Windows 11 conquista Steam, record storico tra i gamer

Secondo il sondaggio di Valve, Windows 11 è il sistema operativo più usato su Steam. Nvidia domina tra le GPU, AMD sorprende sulle CPU.
Windows 11 conquista Steam, record storico tra i gamer
Secondo il sondaggio di Valve, Windows 11 è il sistema operativo più usato su Steam. Nvidia domina tra le GPU, AMD sorprende sulle CPU.
Nonostante le polemiche e la fine imminente del supporto a Windows 10, i giocatori su PC sembrano avere le idee chiare: Windows 11 è il nuovo re.

Secondo il sondaggio mensile di Steam (la partecipazione è facoltativa e i partecipanti sono scelti a caso), ad agosto 2025 il sistema operativo di Microsoft ha raggiunto una quota impressionante del 60,39% tra gli utenti Windows che hanno partecipato all’indagine. Un traguardo che segna il punto di svolta definitivo nell’adozione della nuova piattaforma.

Windows 11 domina su Steam: record storico tra i gamer

Windows 10 non è ancora sparito, eh, mantiene una quota del 35,07%, ma perde terreno mese dopo mese. Windows 7, ormai un ricordo nostalgico, è fermo allo 0,07%. In totale, il 95,59% dei dispositivi che accedono a Steam usa una versione di Windows, mentre Linux e macOS si spartiscono le briciole con il 2,64% e l’1,77% rispettivamente.

Nvidia primeggia, AMD sorprende sulle CPU

Sul fronte hardware, la battaglia si gioca tra le GPU Nvidia. La RTX 4060 desktop è la più utilizzata con il 4,66%, seguita a ruota dalla RTX 3060 con il 4,62%. Nvidia si conferma leader assoluto con una quota del 74,88%, mentre AMD si difende con il 17,32%. Ma è sulle CPU che AMD sorprende: conquista il 41,03% del mercato, superando Intel, che resta indietro.

Il profilo del gamer medio su Steam

Il giocatore tipo su Steam? Ha un processore a sei core, 16 GB di RAM e gioca su un monitor Full HD. Una configurazione solida, pensata per prestazioni fluide e affidabili. E con Windows 11 sempre più ottimizzato per il gaming, il trend sembra destinato a rafforzarsi.

Fonte: Steam

Pubblicato il 2 set 2025

Tiziana Foglio
2 set 2025
