Windows 11, ora si possono disattivare notifiche OneDrive

Microsoft ha ascoltato le lamentele sull’aggiornamento Moment 4 rilasciato l’anno scorso, che ha introdotto le fastidiose notifiche di backup OneDrive in Esplora File.

Questi popup continuamente presenti nella barra degli indirizzi hanno fatto infuriare moltissimi utenti, disturbando le normali attività sul computer. Ma la musica sta per cambiare. Con il prossimo aggiornamento, si potranno disattivare completamente le notifiche o posticiparne la comparsa a intervalli di tempo più accettabili.

Addio notifiche OneDrive su Windows 11 File Explorer

L’update “Moment 4” ha portato diverse novità in Windows 11, tra cui una barra degli indirizzi rinnovata per Esplora file. Tuttavia, insieme a questi miglioramenti, è arrivata anche una fastidiosa funzionalità: le notifiche lampeggianti di backup di OneDrive per cartelle come Documenti o Immagini. Queste notifiche hanno infastidito non poco gli utenti nell’ultimo anno.

Con la build 22635.4515 di Windows 11, Microsoft ha finalmente introdotto un’opzione per disattivarle del tutto o per posticiparne la visualizzazione di un mese. Per accedere alla funzionalità, basta cliccare con il tasto destro (o tenendo premuto) sul pulsante “Avvia backup” in Esplora file e selezionando l’opzione desiderata dal menu contestuale.

Una volta disattivate le notifiche di backup di OneDrive in Esplora file, l’icona lampeggiante scomparirà, lasciando il posto a una semplice icona del PC. Posticipando invece la notifica di backup, il grande pulsante di OneDrive verrà sostituito da uno più piccolo e soprattutto, meno invadente.

Come attivare la nuova funzionalità

La possibilità di disabilitare il pulsante “Avvia backup” è attualmente nascosta, ma può essere attivata nella build 22635.4515 di Windows 11 tramite l’app ViVeTool. Ecco i passaggi da seguire:

Scaricare ViVeTool da GitHub e decomprimere i file in una cartella facilmente accessibile;

Avviare il Prompt dei comandi come amministratore e navigare nella cartella contenente i file di ViVeTool utilizzando il comando CD;

Digitare “vivetool /enable /id:47944061,48433719” e premere Invio;

Riavviare il computer.

Dopo aver completato questi passaggi, sarà possibile aprire Esplora file e disattivare le notifiche di backup di OneDrive.