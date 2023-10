Windows 11 ha un eater egg per l'installazione

Nulla di rivoluzionario e nessuna nuova funzionalità che possa spostare il giudizio sul sistema operativo, ma Microsoft dimostra ancora una volta di prestare un’attenzione particolare ai dettagli, integrando un easter egg nel processo di installazione su Windows 11. Un simpatico passatempo, utile per distrarre l’utente nell’attesa che tutto sia pronto per iniziare a usare il PC.

Scoperto un easter egg nel setup di Windows 11

A scoprirlo è stato Tom Warren della redazione di The Verge, effettuando l’unboxing e il primo avvio del Surface Laptop Studio 2 (da oggi in Italia) presentato a fine settembre. Si tratta dello stesso minigame aggiunto ormai più di tre anni fa su Edge e ispirato a SkiFree, gioco di sci risalente agli anni ’90 e integrato da Microsoft nel sistema operativo dell’epoca.

Al momento non è ancora chiaro se sia un’aggiunta riservata in esclusiva ai prodotti del brand di Microsoft oppure destinata a tutti. Lo scopriremo alla prossima installazione pulita o al prossimo ripristino (sperando accada il più in là possibile).