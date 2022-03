Windows 11: i menu di scelta rapida sono meno confusi

Windows 11 è il più recente sistema operativo di casa Microsoft, è pieno zeppo di feature utili, innovative (e rinnovate) e interessanti, ma di certo non è esente da caratteristiche non particolarmente amante dagli utenti. Tra queste ultime rientrano a pieni voti i menu di scelta rapida. A cercare di risolvere il tutto ci ha però pensato la build 22572 del sistema operativo disponibile da pochissimo per gli iscritti al canale Dev del programma Insider.

Windows 11: ora si può accedere “al volo” al classico menu contestuale

Nella versione preliminare del sistema operativo in questione è stata infatti aggiunta una nuova funzione che contribuisce a rendere decisamente meno confusi i menu di scelta rapida di Windows 11, permettendo di accedere alla classica visualizzazione di essi semplicemente tenendo premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e facendo clic destro con il mouse in un qualsiasi punto del desktop, quindi senza dover prima clicca sulla voce per mostrare più opzioni presente nel menu contestuale o sfruttando la combinazione di tasti Maiusc+F10.

Ovviamente per i menu suddivisi su più livelli occorre ancora scendere a compromessi, ma i miglioramenti descritti poc’anzi cominceranno senz’altro a rendere ben più semplice la vita di coloro che sono soliti sfruttare questo tipo di opzione, in special modo sui portatili e sulle tastiere su cui per la pressione del tasto F10 viene richiesta pure quella del tasto Fn.

I menu contestuali di Windows e del più recente sistema operativo di casa Microsoft in particolare, infatti, sono incredibilmente irregolari e confusionali: sono sufficienti pochi clic per scoprire oltre cinque stili di visualizzazione differenti che hanno davvero ben poco in comune tra loro. Con Windows 11, l’azienda di Redmond ha cercato di far fronte al problema, ma sino a prima della novità appena descritta c’è stato solo un peggioramento.