Windows 11: iPhone a portata di menu Start

Windows 11 mette a disposizione degli utenti che hanno anche uno smartphone Android svariate e interessanti funzionalità complementari, come la condivisone dei contenuti e la possibilità di usare il device come webcam. Purtroppo, però, lo stesso non si può dire per coloro che dispongo di un iPhone. Ad ogni modo, Microsoft si sta impegnando per colmare questo gap ed evidente dimostrazione della cosa è data dall’ultimo aggiornamento dell’applicazione Phone Link per gli Insider che aggiunge la possibilità di accedere alle funzionalità dell’iPhone direttamente dal menu Start.

Windows 11: iPhone accessibile dal menu Start

Questa perfetta integrazione consente agli utenti che posseggono un iPhone di godere degli stessi vantaggi degli utenti che utilizzano un device Android Android, tra cui la possibilità di visualizzare lo stato della batteria e la connettività del telefono, quella di accedere a messaggi e chiamate e quella di tenere traccia delle ultime attività, il tutto comodamente integrato nel menu Start.

L’integrazione si presenza sotto forma di sezione aggiunta lateralmente al menu Start quando viene collegato l’iPhone. Come anticipato, da lì è possibile visualizzare informazioni generali sullo smartphone, accedere a scorciatoie rapide per chiamate e messaggi, contatti recenti e si possono persino inviare file.

Da tenere presente che la novità è attualmente in diffusione nei canali Dev e Beta di Windows Insider. Per fruire, occorre disporre di una recente build di anteprima di Windows 11 dei canali coinvolti e avere l’app Phone Link aggiornata alla versione 1.24121.30.0 o superiore. Inoltre, il computer deve supportare la connettività Bluetooth LE ed è indispensabile disporre di un account Microsoft. Il lancio è graduale, pertanto potrebbe volerci un po’ di tempo prima che la novità possa raggiungere tutti.