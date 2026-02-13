Windows 11: Media Creation Tool aggiornato ogni mese, perché

Microsoft ha aggiornato il Media Creation Tool con la build 26200.7840 di Windows 11, che corrisponde al Patch Tuesday di febbraio 2026 rilasciato il 10 febbraio. La novità vera non è tanto la build in sé, quanto il fatto che Microsoft sembra aver preso l’abitudine di aggiornare il tool ogni mese.

Perciò, quando si scarica un’immagine di installazione, ci si ritrova con un sistema quasi completamente aggiornato fin dall’inizio, senza dover aspettare che Windows Update macini centinaia di megabyte di patch dopo il primo avvio.

Non è il tipo di notizia che fa battere il cuore, è vero. Ma per chiunque abbia mai avuto bisogno di reinstallare Windows 11 da zero, e chiunque abbia un PC da abbastanza tempo sa che quel giorno arriva sempre, è comunque una comodità.

Media Creation Tool aggiornato con l’ultima build di Windows 11

Per il resto, il Media Creation Tool è esattamente quello che era, la stessa app che esisteva ai tempi di Windows 10, con la stessa interfaccia. Scarica l’immagine ISO di Windows 11 oppure la scrive direttamente su una chiavetta USB. Niente di più, niente di meno. È lo strumento ufficiale, quinddi installa Windows 11 con tutto il pacchetto “vanilla” che Microsoft ritiene non negoziabile: account Microsoft obbligatorio, crittografia BitLocker forzata e compagnia bella.

Se l’idea di un account Microsoft obbligatorio non sconfifera, o se il proprio PC non è ufficialmente supportato da Windows 11, ma funziona benissimo, non serve il Media Creation Tool, ma strumenti di terze parti come Rufus, che permette di scrivere l’immagine su USB con le modifiche necessarie per bypassare i requisiti hardware e le imposizioni software di Microsoft.

Gli utenti “ribelli” di solito hanno un approccio ibrido, usano il Media Creation Tool per scaricare l’immagine corretta, poi passano a Rufus per scriverla sulla chiavetta con i parametri giusti. Il Media Creation Tool è scaricabile dal sito ufficiale di Microsoft.