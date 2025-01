Windows 11: nuova build con protezione amministratore

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 27774 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. La principale novità è rappresentata dalla funzionalità che permette di proteggere l’account amministratore. Era stata introdotta all’inizio di ottobre e descritta durante la conferenza Ignite 2024 a novembre. Nel frattempo, l’azienda di Redmond ha iniziato a forzare l’aggiornamento a Windows 11 24H2 sui dispositivi compatibili.

Come funziona la protezione

La funzionalità è stata sviluppata da Microsoft come risposta alle accuse di scarsa sicurezza di Windows. Gli utenti non dovrebbero mai utilizzare un account con diritti di amministratore, soprattutto sui computer aziendali. Per eseguire qualsiasi modifica o installare le applicazioni è necessario avere i permessi di amministratore, ma questi privilegi elevati possono essere sfruttati dai cybercriminali per infettare il dispositivo.

Grazie alla funzionalità Administrator Protection sarà possibile ottenere temporaneamente i permessi di amministratore utilizzando Windows Hello. Al termine dell’attività verranno ripristinati i permessi di utente standard. Nella build 27774 è possibile attivare la funzionalità in Sicurezza di Windows > Protezione account , senza l’intervento dell’amministratore IT. La modifica dell’impostazione richiede il riavvio del computer.

Quando l’utente richiede i privilegi di amministratore per l’esecuzione di app non firmate di fonti sconosciute, Windows 11 mostrerà un pop-up con sfondo colorato. La nuova build include anche miglioramenti generali e alcuni bug fix. Il canale Canary del programma Insider non è riferito ad una specifica versione del sistema operativo (a differenza dei canali Dev, Beta e Release Preview), in quanto viene usato anche per testare funzionalità che potrebbero essere cancellate.