Windows 11, arrivano nuove scorciatoie per i trattini

Chi ha mai provato a digitare un trattino lungo (—) su Windows, sa quanto possa essere macchinoso: Alt + 0151, da inserire rigorosamente con il tastierino numerico. E se si usa un laptop o una tastiera compatta, la cosa si complica ulteriormente.
Finalmente, Microsoft ha deciso di risolvere questo piccolo ma fastidioso problema. Con le nuove build di anteprima di Windows 11, arrivano due scorciatoie da tastiera pensate per chi scrive spesso e vuole farlo senza intoppi.
Windows 11 semplifica la scrittura con nuove scorciatoie per i trattini
A partire dalle build 26200.5761 (Dev Channel) e 26120.5770 (Beta Channel), sarà possibile inserire:
- un trattino corto (-) con Win + Meno (-);
- un trattino lungo (—) con Win + Maiusc + Meno (-)
Queste combinazioni funzionano in qualsiasi area del sistema operativo, per rendere l’inserimento dei simboli tipografici più rapido e intuitivo. Attenzione però, se è attiva la Lente di ingrandimento, la scorciatoia Win + Meno continuerà a ridurre lo zoom, come da comportamento predefinito.
Questa modifica, apparentemente piccola, è in realtà molto significativa per chi scrive testi, articoli o documenti in modo professionale. Fino ad oggi, molti utenti si affidavano a soluzioni alternative come PowerToys per creare scorciatoie personalizzate. Ma ora, finalmente, Windows 11 integra un metodo nativo, veloce e accessibile a tutti.
Altre novità in arrivo con la versione 25H2
Le nuove scorciatoie fanno parte di un pacchetto più ampio di aggiornamenti in arrivo con Windows 11 versione 25H2. Tra le novità:
Esperienza cross-device migliorata per utenti Android;
Nuove icone della batteria ridisegnate;
Possibilità di aggiungere app all’interfaccia “Condividi”;
La versione 25H2 è già disponibile nel canale Release Preview. Il rilascio pubblico è ormai vicino.