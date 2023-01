Windows 11: Patch Tuesday gennaio 2023 in download

I nuovi aggiornamenti cumulativi destinati a Windows 11 sono disponibili per il download e l’installazione: si tratta dei Patch Tuesday di gennaio 2023, rilasciati da Microsoft in modo da intervenire sul sistema operativo con la correzione di vulnerabilità e bug. Il consiglio è quello di scaricarli non appena possibile, compatibilmente con i propri impegni e con eventuali limitazioni imposte da cause di forza maggiore.

Patch Tuesday: KB5022303 e KB5022287 per Windows 11

I pacchetti sono identificati come KB5022303 per chi utilizza un PC basato sulla versione 22H2 (2022 Update) e KB5022287 per coloro invece fermi alla precedente 21H2. Al termine del processo è chiesto un riavvio del computer, dunque meglio prima salvare tutti i lavori in corso ed eventualmente attendere quando ci si può concedere qualche minuto di pausa.

A livello di sicurezza, gli aggiornamenti introducono, tra le altre cose, la correzione della grave vulnerabilità CVE-2023-21674 già interessata da exploit, impiegata dai cybercriminali per eseguire attacchi mirati e ottenere privilegi amministrativi. Solo tre i bug corretti, in conseguenza all’interruzione nel rilascio delle versioni di anteprima a dicembre: il primo riguarda la componente Local Session Manager, il secondo le connessioni ODBC, il terzo la comparsa improvvisa della Blue Screen of Death a causa dell’errore 0xc000021a. La software house è a conoscenza di altri problemi non ancora risolti e che riceveranno una patch in futuro.

KB5022303 per 22H2 porta W11 alla build 22621.1105, mentre KB5022287 per 21H1 alla 22000.1455. Per avviare download e installazione è sufficiente premere il pulsante Start, selezionare Impostazioni, poi Windows Update e infine Controlla Aggiornamenti. In alternativa, i pacchetti possono essere scaricati manualmente dal portale Update Catalog.

In tema, ricordiamo che Microsoft ha dato il via al rilascio dei Patch Tuesday anche per il predecessore Windows 10 e che, nella giornata di ieri, ha detto definitivamente addio a Windows 7 con la scadenza del programma di supporto Extended Security Update riservato ai clienti enterprise.

